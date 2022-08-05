Almanya Sağlık Bakanı Lauterbach koronaya yakalandı

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach'ın Kovid-19'a yakalandığı bildirildi. Alman Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Lauterbach'ın Kovid-19 testinin dün akşam pozitif çıktığı belirtilerek, Bakanın sağlık durumunun iyi olduğu ve hafif semptomlar gösterdiği aktarıldı. Açıklamada, Lauterbach'ın çalışmalarını izolasyonda bulunduğu evinden sürdüreceği ifade edildi.

DİKKATLİ DAVRANMALARI KONUSUNDA ÇAĞRI

59 yaşındaki Sağlık Bakanının Kovid-19'a karşı 4 kez aşı olduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, Lauterbach'ın, salgının yayılmasının ve hastalığının ağır geçmesinin engellenmesi için insanlara dikkatli davranmaları çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Öte yandan Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 59 bin 506 artarak 31 milyon 170 bin 705'e yükseldiğini açıkladı.

Almanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 165 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı da 144 bin 717'e çıktı. Ülkede aktif vaka sayısının da 1 milyon 578 bin 500 olduğu bilgisi paylaşıldı.