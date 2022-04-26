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Giriş Tarihi: 26.4.2022 12:15

Almanya Ukrayna'ya "Gepard" uçaksavar tankları sağlayacak

AA
Almanya Ukrayna’ya Gepard uçaksavar tankları sağlayacak

Savaş 2 aydan fazla süredir devam ederken, Almanya'dan Ukrayna'ya Gepard tipi zırhlı uçaksavar tanklar tedarik edeceği ifade edildi. Sevkiyat meselesi savunma bakanları toplantısında detaylandırılacak.

Almanya'nın Ukrayna'ya "Gepard" (Çita) tipi zırhlı uçaksavar tanklar tedarik edeceği bildirildi. Alman basınında yer alan haberlerde hükümet, silah üretimi yapan Krauss-Maffei Wegmann'a (KMW) ordunun stoklarında bulunan ve teknik olarak yenilenmiş Gepard uçaksavar tanklarını satabilmesi için izin verecek.

TOPLANTIDA AÇIKLANACAK

Uçaksavarların ayrıca kara unsurlarına karşı da savunma sağlayabildiği belirtildi. Savunma Bakanı Christine Lambrecht'in Ramstein'daki ABD hava üssünde yapılacak savunma bakanları toplantısında silah sevkiyatı meselesini açıklayacağı ifade edildi.

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Almanya Ukrayna'ya "Gepard" uçaksavar tankları sağlayacak
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