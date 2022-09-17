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Giriş Tarihi: 17.9.2022 16:41 Son Güncelleme: 17.9.2022 16:47

Almanya varlıklarına el koymuştu… Rus petrol şirketi Rosneft’ten flaş açıklama!

AA
Almanya varlıklarına el koymuştu… Rus petrol şirketi Rosneft’ten flaş açıklama!

Alman hükümeti, ülkedeki enerji krizini gerekçe göstererek Rosneft'in ülkedeki iştiraki Rosneft Almanya'ya dün kayyum atamıştı. Rus enerji devi, kararın “yasa dışı” olduğunu söyleyerek yeni adımlar için harekete geçeceğini duyurdu.

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft, Alman hükümetinin ülkedeki Rosneft iştiraklerine el koymasının yasa dışı bir adım olduğunu ve varlıklarını korumak için adımlar atacağını bildirdi.

"GEREKLİ OLAN TÜM ÖNLEMLERİ ALACAĞIZ"

Rosneft'ten yapılan açıklamada, Almanya'nın Rosneft'in ülkedeki üç petrol rafinerisi dahil tüm varlıklarını işleten Rosneft Almanya'ya kayyum atama kararına tepki gösterildi.

Bunun "beklenmedik ve ABD politikası doğrultusunda alınan" bir karar olduğunun belirtildiği açıklamada, "Bu karar yasa dışıdır ve Avrupa Birliği yaptırımlarının, Alman ve Polonyalı düzenleyicilerin varlıklara el koymak amacıyla kasıtlı olarak yarattıkları bir durumun sonucudur." ifadesine yer verildi.

Rosneft'in Almanya'daki petrol rafinerisi yatırımlarının 4,6 milyar avroyu geçtiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Rosneft, mahkemeye gitmek de dahil olmak üzere hissedarları korumak için mümkün olan tüm önlemleri alacaktır." denildi.

Açıklamada, şirketin sorunların çözümü için Almanya'daki ilgili kurumlarla müzakere yapmaya da hazır olduğu belirtildi.

Alman hükümeti, ülkedeki enerji krizini gerekçe göstererek Rosneft'in ülkedeki iştiraki Rosneft Almanya'ya dün kayyum atamıştı.

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Almanya varlıklarına el koymuştu… Rus petrol şirketi Rosneft’ten flaş açıklama!
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