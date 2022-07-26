Almanya yangınlara teslim! Söndürülmesi haftalar sürebilir





Saechsische Schweiz Ostergebirge bölge yönetiminden yapılan açıklamada, Bad Schandu kenti için bugünden itibaren afet alarmı verildiği, ancak yangının yerleşim birimleri için şimdilik bir tehdit oluşturmadığından tahliye işlemlerinin planlanmadığı kaydedildi.