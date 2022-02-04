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Giriş Tarihi: 4.2.2022 14:13 Son Güncelleme: 4.2.2022 14:23

Almanya'da alarm verildi: Okulda silahlı saldırı ihbarı!

İHA
Almanya’da alarm verildi: Okulda silahlı saldırı ihbarı!

Almanya'da bir okulda silahlı saldırı ihbarı verilince polis ekipleri alarma geçti. Böll-Gesamtschule okuluna, silahlı bir kişinin girdiği yönünde yapılan ihbarın ardından çok sayıda polis olay yerine geldi.

Almanya'nın Köln kentinin Chorweiler semtinde bulunan Heinrich-Böll-Gesamtschule okulunda silahlı saldırgan ihbarı yapıldı. İhbarın ardından okul bölgesine gelen çok sayıda polis, hem okulun içinde hem de çevrede geniş çaplı arama çalışmaları başlattı. Okulda güvenlik tedbirlerinin alınmasının ardından öğrenciler ve öğretmenlerin sınıf sınıf tahliyesinin gerçekleştirildiği öğrenildi.

Almanya'da okulda silahlı saldırı ihbarı! İşte ilk görüntüler | Video

Endişeli bir şekilde okulun yakınında bekleyen öğrencilerin ebeveynleri için ise okul yakınında bir irtibat noktası kuruldu.

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Almanya'da alarm verildi: Okulda silahlı saldırı ihbarı!
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