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Giriş Tarihi: 29.10.2022 00:08

Almanya'da aşırı sağcı grupların enerji krizini kullanacağı uyarısı

AA
Almanya’da aşırı sağcı grupların enerji krizini kullanacağı uyarısı

Almanya'da Aşağı Saksonya Eyalet Anayasa Koruma Teşkilatı (BfV) Başkanı Bernhard Witthaut, aşırı sağcı grupların genel elektrik kesintisi ve devlet düzeninin çöküşü hakkında komplo teorileri yaymak istedikleri uyarısı yaptı.

Almanya'da iç istihbarattan sorumlu BfV'nin Aşağı Saksonya Başkanı olan Witthaut, yerel bir gazeteye verdiği demeçte, "Aşırı sağ enerji krizini kullanmak istiyor. Bu insanlar toplumu ve bir bütün olarak siyasi sistemi istikrarsızlaştırmakla ilgileniyorlar. Amaçları nefret ve korkuyu kasıtlı olarak körüklemek ve bu duyguları kendi amaçları için araçsallaştırmak." ifadelerini kullandı.

Bu dönemde dezenformasyonla mücadelenin güvenlik makamlarının önündeki en önemli zorluklardan biri olduğunu vurgulayan Witthaut, aşırı radikalleşmenin yörüngesinin giderek dijital dünyaya kaymasından özellikle endişe duyduğunu aktardı.

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Almanya'da aşırı sağcı grupların enerji krizini kullanacağı uyarısı
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