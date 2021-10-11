Almanya’da aşıya teşvik önlemi! Ücretli olacak…

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinden bugünden itibaren ücret alınacak.

AŞI OLMAYANLARDAN SONUÇ İSTENECEK

Ülkede koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında daha çok kişinin aşı olmasını teşvik etmek için ücretsiz Kovid-19 testleri uygulaması bugünden itibaren kaldırıldı. Aşı olmayanlar ya da Kovid-19 geçirmemiş kişilerin, test şartı koyan mekanlara girmek istediklerinde negatif test sonucu ibraz etmeleri gerekecek.

Hamile kadınlar, 12 yaş altı çocuklar, yaşlı bakım merkezleri ile hastaneye ziyarete gidenler için Kovid-19 testleri ücretsiz olmaya devam edecek. Bunun dışında kalan kişiler test merkezlerinde yaptıracakları testin ücretini kendileri ödeyecek. Kovid-19 hızlı antijen testi fiyatı eyaletlere göre 18-40 avro arasında değişiyor.