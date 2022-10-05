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Giriş Tarihi: 5.10.2022 13:11

Almanya'da bir camiye daha ırkçı saldırı!

AA
Almanya’da bir camiye daha ırkçı saldırı!

Son yıllarda Müslümanlara yönelik saldırıların giderek arttığı Almanya'da, yine bir cami hedef alındı. Ülkenin Hessen eyaletinde bulunan bir caminin duvarına İslamofobik sloganlar yazıldı.

Almanya'nın Hessen eyaletindeki Offenbach kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı bir caminin duvarına, Müslüman karşıtı (İslamofobik) slogan ve hakaretler yazıldığı bildirildi.

Polisten yapılan açıklamada, cumartesi sabaha karşı yapılan Müslüman karşıtı saldırının faillerinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İslam ve Hz. Muhammed ile ilgili hakaretlerin yer aldığı yazıları yazanların yakalanması için görgü tanıklarının polise bilgi vermesi istendi.

Almanya'da, geçen yıl Müslümanlara ve camilere yönelik 662 suç işlendiği bildirildi.

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Almanya'da bir camiye daha ırkçı saldırı!
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