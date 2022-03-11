Almanya’da bir sağlık merkezinden skandal Rusya kararı! Sosyal medyadan peş peşe tepkiler...

Rusya Ukrayna savaşı 16. günde devam ederken, Rus birliklerinin Ukrayna içindeki ilerleyişi devam ediyor. Yapılan son dakika açıklamalarına göre ise şu ana kadar 220 bin Ukraynalı sivil yerinden edilmiş durumda. Dünyanın Rusya'ya olan tepkisi ve ülkelerden yaptırımlar kararları ise peş peşe geliyor. Geçen hafta alınan ilginç yaptırım kararlarından sonra ise Almanya'nın Münih kentinde bulunan bir sağlık kliniğinde alınan bir karar tepkilere yol açtı.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Klinikten gelen bir açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna işgalini şiddetle kınıyoruz. Rusya özgürlük ve demokrasimizi tehdit ediyor. Bu nedenle şu dakikadan itibaren hiçbir Rus ve Belarus vatandaşını tedavi etmeyeceğiz" dediği iddia edildi.