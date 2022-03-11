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Giriş Tarihi: 11.3.2022 10:45 Son Güncelleme: 11.3.2022 10:45

Almanya'da bir sağlık merkezinden skandal Rusya kararı! Sosyal medyadan peş peşe tepkiler...

Almanya’da bir sağlık merkezinden skandal Rusya kararı! Sosyal medyadan peş peşe tepkiler...

Rusya Ukrayna savaşı günlerdir devam ederken, uluslararası alanda Rusya'ya pek çok yaptırım kararı alındı. Ekonomik yaptırımların yanı sıra dünyanın Rus halkına ve Rus kültürüne yaptıkları nefret söylemi ve alınan skandal kararlar tepkilere yol açıyor. Bunlardan biri de Almanya'da bulunan bir sağlık kliniğinden geldi. Sağlık kliniğinden Rus ve Belaruslu vatandaşlara yönelik alındığı iddia edilen yeni bir karara sosyal medyadan tepki yağdı.

Rusya Ukrayna savaşı 16. günde devam ederken, Rus birliklerinin Ukrayna içindeki ilerleyişi devam ediyor. Yapılan son dakika açıklamalarına göre ise şu ana kadar 220 bin Ukraynalı sivil yerinden edilmiş durumda. Dünyanın Rusya'ya olan tepkisi ve ülkelerden yaptırımlar kararları ise peş peşe geliyor. Geçen hafta alınan ilginç yaptırım kararlarından sonra ise Almanya'nın Münih kentinde bulunan bir sağlık kliniğinde alınan bir karar tepkilere yol açtı.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Klinikten gelen bir açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna işgalini şiddetle kınıyoruz. Rusya özgürlük ve demokrasimizi tehdit ediyor. Bu nedenle şu dakikadan itibaren hiçbir Rus ve Belarus vatandaşını tedavi etmeyeceğiz" dediği iddia edildi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

Kısa sürede sosyal medyada yayılan yazı tepkilere neden oldu. Pek çok kullanıcı kliniğin Facebook ve Google'daki kliniğini eleştirdi. Klinikten konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

İLGİNÇ YAPTIRIM KARARLARI

Öte yandan geçen hafta da Rusya'ya ilginç yaptırım kararları gelmişti. Örneğin ünlü Rus yazar Tolstoy'un eseri Anna Karenina'nın ekran uyarlaması Netflix tarafından durdurulmuş, hatta Uluslararası Kedi Federasyonu Rus kedilerine bile engel koymuştu.

ÖMER ÇELİK'İN SÖZLERİ AKILLARA GELDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dün sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak Rus halkına ve Rus kültürüne karşı nefret söylemi üretmenin yanlış olduğunu ifade etmişti. Çelik, "Rusya'nın haksız işgaline karşı çıkmak doğrudur. Rus kültürüne, edebiyatçılarına, bestecilerine yasak getirmeye çalışmak ve Rus halkına karşı nefret söylemi üretmek son derece yanlıştır. İşgale karşı çıkmakla, kültür düşmanlığını birbirine karıştırmak akılsızca bir iştir" demişti.

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Almanya'da bir sağlık merkezinden skandal Rusya kararı! Sosyal medyadan peş peşe tepkiler...
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