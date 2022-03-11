Almanya’da bir sağlık merkezinden skandal Rusya kararı! Sosyal medyadan peş peşe tepkiler...

Rusya Ukrayna savaşı 16. günde devam ederken, Rus birliklerinin Ukrayna içindeki ilerleyişi devam ediyor. Yapılan son dakika açıklamalarına göre ise şu ana kadar 220 bin Ukraynalı sivil yerinden edilmiş durumda. Dünyanın Rusya'ya olan tepkisi ve ülkelerden yaptırımlar kararları ise peş peşe geliyor. Geçen hafta alınan ilginç yaptırım kararlarından sonra ise Almanya'nın Münih kentinde bulunan bir sağlık kliniğinde alınan bir karar tepkilere yol açtı.
YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI
Klinikten gelen bir açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna işgalini şiddetle kınıyoruz. Rusya özgürlük ve demokrasimizi tehdit ediyor. Bu nedenle şu dakikadan itibaren hiçbir Rus ve Belarus vatandaşını tedavi etmeyeceğiz" dediği iddia edildi.
İLGİNÇ YAPTIRIM KARARLARI
Öte yandan geçen hafta da Rusya'ya ilginç yaptırım kararları gelmişti. Örneğin ünlü Rus yazar Tolstoy'un eseri Anna Karenina'nın ekran uyarlaması Netflix tarafından durdurulmuş, hatta Uluslararası Kedi Federasyonu Rus kedilerine bile engel koymuştu.
ÖMER ÇELİK'İN SÖZLERİ AKILLARA GELDİ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dün sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak Rus halkına ve Rus kültürüne karşı nefret söylemi üretmenin yanlış olduğunu ifade etmişti. Çelik, "Rusya'nın haksız işgaline karşı çıkmak doğrudur. Rus kültürüne, edebiyatçılarına, bestecilerine yasak getirmeye çalışmak ve Rus halkına karşı nefret söylemi üretmek son derece yanlıştır. İşgale karşı çıkmakla, kültür düşmanlığını birbirine karıştırmak akılsızca bir iştir" demişti.