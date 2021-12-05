Almanya’da camiye çirkin saldırı! Domuz başı asıp bir de fotoğraf çekildi

"BU İĞRENÇ HAREKET EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINANMAKTADIR"

Açıklamada, "Bu iğrenç ve tiksindirici hareket yönetim kurulumuzca en güçlü şekilde kınanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı ve aşırı sağcılığın Dortmund ve Eving sakinlerinin barış içinde yaşamalarına engel olamayacağı vurgulanan açıklamada, olay sonrası ziyarete gelen Eving İlçe Belediye Başkanı Oliver Stens ile Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Milletvekili Volkan Baran'a desteklerinden dolayı teşekkür edildi.