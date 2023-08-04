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Giriş Tarihi: 4.8.2023 18:34 Son Güncelleme: 4.8.2023 18:45

Almanya'da camiye tehdit mektubu! Gamalı haç çizip hakaret ettiler

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Bramsche beldesinde bulunan bir camiye gamalı haç çizili ve Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü imzalı tehdit mektubu gönderildi. Gönderilen mektupta, "Böyle devam edin. Yahudilere yaptığımızı size de yapacağız. O gün uzak değil" gibi tehdit içeren ifadeler yer aldı.

AA
Almanya’da camiye tehdit mektubu! Gamalı haç çizip hakaret ettiler

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Eyüp Sultan Camisine posta yoluyla gönderilen gamalı haç çizili mektupta, "Böyle devam edin. Yahudilere yaptığımızı size de yapacağız. O gün uzak değil." gibi tehdit içeren ifadeler yer aldı. Mektupta ayrıca İslam dinine hakaret edildi.

Bramsche DİTİB Eyüp Sultan Camisi Dernek Başkanı Ahmet Irmak, yaptığı yazılı açıklamada, NSU imzasıyla hafta içinde bölgedeki başka bir camiye daha tehdit içerikli mektup gönderildiğini belirtti.

"ENDİŞE DUYUYORUZ"

Posta yoluyla camilerine gelen mektubun benzerinin yaklaşık bir yıl önce de kendilerine gönderildiğini aktaran Irmak, "Bölgemizde farklı camilere benzer tehdit mektuplarının gönderilmesinden endişe duyuyoruz. İlgili kurumlardan bu olaylara karşı daha hassas yaklaşılmasını talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Irmak, konuyu polise intikal ettirip suç duyurusunda bulunduklarını da kaydetti.

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Almanya'da camiye tehdit mektubu! Gamalı haç çizip hakaret ettiler
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