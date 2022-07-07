Almanya’da çöküş manşetlerde

Güçlü ekonomisi ile öne çıkan Almanya, pandemi ve ardından gelen Ukrayna Savaşı'nın etkisiyle zor günler yaşamaya başladı. Yüksek enflasyon, enerji fiyatlarının tavan yapması, doğalgaz sorunu, dış ticaret açığının 1 milyar euroya dayanması, vatandaşların alım gücünün düşmesi ülkede panik havasına neden oldu. Ülkenin ekonomik durumu, Alman medyasının manşetlerine taşındı.Ülkenin en yüksek tirajlı Bild, Berliner Zeitung (BZ), Handelsblatt gibi gazeteleri manşetlerini yaşanan krizlere ayırdı. Bild, enerji ve doğalgaz sıkıntısına dikkat çekti ve şimdiden sıcak su ile ısınmada kısıtlamaya gidilen binaları haberine taşıdı. Haberde, Saksonya Eyaleti'nde 14 bin kiracı için hangi saatler arasında sıcak su ve kalorifer açılacağının planlandığı aktarıldı.BZ gazetesi, kiracıların yan giderler için ödediği ücretin geçen yıla kıyasla yüzde 100 arttığına işaret etti ve söz konusu artışın on binlerce kiracıyı çok zor duruma düşüreceğine dikkat çekti. Kentte mevcut olan konut sıkıntısı nedeniyle kiracıların bu artışı ödemek zorunda kalacağına ve ekonomik olarak sarsılacaklarına işaret edildi. Tasarruf için eyalet hükümetinin toplanacağı aktarıldı.Almanya'nın önde gelen ekonomi gazetesi Handelsblatt ise, ekonomistlerin mevcut gelişmelerden endişe duyduğunu yazdı. Yüksek enflasyon nedeniyle şirketlerin önümüzdeki yıl çalışanları için ayırdığı bütçeyi yükseltmek mecburiyetinde kalacağına işaret eden Handelsblatt, mevcut ekonomik sıkıntı nedeniyle toplu iş sözleşmelerinde maaş artışı konusunun neredeyse gündeme gelmediğini yazdı.Bild "Bu kadar kötüsü 2. Dünya Savaşı'ndaydı" başlığını attı. Almanya'nın ihracattan daha fazla ithalat gerçekleştirmesi ve dış ticaret açığının 1 milyar euro olması Bild'e 'Almanya çöküşte' manşeti ile yansıdı. Ekonomi gazetesi Handelsblatt, şirketlerin önümüzdeki yıl çalışanları için ayırdığı bütçeyi yükseltmek zorunda kalacağına dikkat çekti.