Almanya’da darbe planlamakla suçlanan 13 kişi tutuklandı

Karlsruhe Federal Savcılık sözcüsünün açıkladığına göre tutuklananlardan 2'si elebaşı olmak üzere 22'sinin terör örgütü üyesi olduğu belirtildi. Sözcü üç kişinin ise terör örgütü destekçisi olmakla suçlandığını aktardı. 27 başka zanlının daha olduğunu açıklayan sözcü "Bu oluşum için henüz bir isim bulamadık" dedi.

Gözaltına alınan şüphelilerden birinin Rus vatandaşı olduğu bildirildi.