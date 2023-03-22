Almanya’da darbeci örgüte yönelik baskında çatışma

Gözaltına alınanlar arasında aşırı sağcı eski Almanya için Alternatif (AfD) Partisi milletvekili ve yargıç olarak görev yapan Birgit Malsack-Winkemann ile Reichsbürger örgütünün lideri olduğu belirtilen iş adamı Heinrich XIII Prens Reuss da yer almıştı.

Savcılık, şüphelileri cumhuriyeti yıkmayı ve yerine 1871 Almanya'sını örnek alan yeni bir devleti (İkinci Reich adlı bir imparatorluğu) kurmayı planlamakla suçluyor.