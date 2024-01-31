Almanya’da havalimanı çalışanları greve gidiyor

Birleşik Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) Hamburg, Bremen, Hannover, Berlin, Köln, Düsseldorf, Leipzig, Dresden, Erfurt, Frankfurt-Main ve Stuttgart havalimanlarındaki havacılık güvenliği, yolcu kontrolü, personel ve mal kontrolü ile hizmet alanlarında çalışanlara perşembe tüm gün uyarı grevi çağrısında bulundu.

Sendika'dan yapılan açıklamada, "Güvenlik personeli için yapılan üç toplu pazarlık turunda herhangi bir anlaşmaya varılamadığı için perşembe günü çeşitli ticari havalimanlarında tüm gün grev çağrısında bulunuyoruz." denildi.

Sendika, ülkenin en işlek havalimanları olan Frankfurt, Münih ve Berlin'de yolcu taşımacılığında aksaklıklar beklendiğini duyurdu.

Yaklaşık 25 bin güvenlik personelini temsil eden sendika, saat başına 2,80 avro ücret artışı ve fazla mesai ücretleri için daha yüksek rakamlar talep ediyor.

Grevin ardından toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 6 ve 7 Şubat'ta başkent Berlin'de devam edileceği aktarıldı.