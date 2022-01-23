Almanya’da Putin depremi! Deniz Kuvvetleri Komutanı, Rusya’ya ilişkin sözleri nedeniyle istifa etti





"PUTİN ATEİST OLMASINA RAĞMEN BU ÖNEMLİ DEĞİL"

Schöbach, Çin'e karşı da Rusya ihtiyaç duyulduğunu ifade etmiş ve "Putin ateist olmasına rağmen bu önemli değil. Bu büyük ülke demokratik olmasa da ikili ortak olarak yanımızda olması Rusya'yı Çin'den uzak tutabilir." ifadelerini kullanmıştı.

Almanya Savunma Bakanlığı da Schönbach'ın ifadelerinin içerik ve kelime seçimi açısından hiçbir şekilde Federal Savunma Bakanlığının pozisyonuna uymadığını açıklamıştı.

Almanya'nın Kiev Büyükelçisi Anka Feldhusen'in de Schönbach'ın sözlerinden dolayı Ukrayna Dışişleri Bakanlığına çağırıldığı bildirilmişti.