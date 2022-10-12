Almanya’da skandal ortaya çıktı! Yatakta ölümü bekliyorlar

Her geçen gün kötü gidişin arttığı Almanya sağlık sisteminde bir skandal daha ortaya çıktı. Ülkede yaşlı hastalara gerektiği gibi bakılmaması sebebiyle ölümlerin erken gerçekleştiği belirtildi. Bakıcı ve hemşire açığı büyürken, diğer Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında Almanya'da ortalama ömür de kısalıyor. Uzmanlar, "Yaşlılar yatakta ölümü beklemeye başladı" diyor.

YATAKTA ÖLÜM BEKLİYOR

Bremen Üniversitesi'nden Sağlık Ekonomisti Prof. Heinz Rothgang ve ekibinin yaptığı araştırmaya göre, yaşlılar bakımevlerinde yeterli hizmeti alamıyor. Bakıcılar üzerindeki zaman baskısı, hastaların duş günlerinin bile iptaline neden oluyor. Sosyal aktiviteler sunulmadığı için hastalar yataklarından çıkamıyor, adeta ölümü bekliyor. Beslenme ve bakım yetersizliği de hastaları ölüme sürüklüyor.