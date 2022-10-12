Almanya’da skandal ortaya çıktı! Yatakta ölümü bekliyorlar

Her geçen gün kötü gidişin arttığı Almanya sağlık sisteminde bir skandal daha ortaya çıktı. Ülkede yaşlı hastalara gerektiği gibi bakılmaması sebebiyle ölümlerin erken gerçekleştiği belirtildi. Bakıcı ve hemşire açığı büyürken, diğer Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında Almanya'da ortalama ömür de kısalıyor. Uzmanlar, "Yaşlılar yatakta ölümü beklemeye başladı" diyor.
YATAKTA ÖLÜM BEKLİYOR
Bremen Üniversitesi'nden Sağlık Ekonomisti Prof. Heinz Rothgang ve ekibinin yaptığı araştırmaya göre, yaşlılar bakımevlerinde yeterli hizmeti alamıyor. Bakıcılar üzerindeki zaman baskısı, hastaların duş günlerinin bile iptaline neden oluyor. Sosyal aktiviteler sunulmadığı için hastalar yataklarından çıkamıyor, adeta ölümü bekliyor. Beslenme ve bakım yetersizliği de hastaları ölüme sürüklüyor.
AVRUPA'NIN ÇOK GERİSİNDE
Almanya Hemşireler Konseyi Başkanı Christine Vogler'e göre de hastanelerde uzman eksiği had safhaya ulaştı. Vogler, ülkede özellikle yaşlı hastaların sağlığının riske atıldığını söyledi, "Birçok Avrupa ülkesinde bir bakıcı 6 ila 7 hastayla ilgilenir. Almanya'da ise bakıcı başına 13 ila 14 hasta düşüyor. Bakım ne kadar düşük olursa, hasta ölüm oranı o kadar yükseliyor" dedi.
120 BİN PERSONEL EKSİK
Rothgang'a göre ülkede 100 binden fazla bakım personeline ihtiyaç var. Hesaplamalarına göre bakıcı oranının yüzde 36 artırılması gerektiğine değinen Rothgang, "Mevcut 320 bin olan sayının 440 bine çıkması gerekir. Bu ek bakıcılar bir gecede işe alınamaz. Önerdiğimiz aşamalı olarak yıllara yayılmasıdır" dedi.
HUZUREVLERİ GÖZALTI MERKEZLERİNE DÖNECEK
Vogler, Almanya'da, özellikle yaşlı bakımevlerinde çalışan bakıcıların Avrupa standardından daha az kalifiye olduğunu ifade etti. Vogler, "Sadece yarısı kalifiye. Bunu değiştirmezsek, huzurevleri, yaşamaya değer bir hayatın artık pek mümkün olmadığı gözaltı merkezleri haline gelecek" dedi.