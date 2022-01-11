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Giriş Tarihi: 12.1.2022

Almanya’da sosyal medyada yeni dönem

Almanya’da sosyal medyada yeni dönem
Almanya'da 1 Şubat'tan itibaren yürürlüğe girecek Sosyal Ağ Platformu Yasası ile sosyal ağ firmaları, suç içeriklerini Federal Suç Dairesi'ne bildirmek zorunda kalacak. Federal Suç Dairesi (BKA) sosyal ağ platformlarında nefret başta olmak üzere suç unsuru oluşturan içerikler nedeniyle yılda yaklaşık 150 bin ceza davası açılmasını bekliyor. Almanya'da sosyal medya ağlarında hukukun uygulanmasını düzenleyen Ağ Uygulama Yasası'na (NetzDG) göre 2017'den bu yana büyük platformlar, nefret içerikli mesajları 24 saat içinde silmekle yükümlü.
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Almanya’da sosyal medyada yeni dönem
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