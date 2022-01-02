Almanya’da tahrip edilen Müslüman mezarlığında anma programı!





Anma programında açıklama yapan Zafer Sırakaya, "Bu menfur saldırıdan sonra hem siyasetin hem sivil toplum kuruluşlarının hem kamuoyunun bir araya gelmiş olması, sadece Türk toplumunun çok büyük bir şekilde dayanışma göstermesi değil. Aynı zamanda Alman toplumunun da bu dayanışmanın bir parçası olması, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve Cumhurbaşkanımızı temsilen konsolosluğumuzun burada bulunmuş olması, şahsımın yine AK Parti Dış İlişkiler Başkanı ve Başkan yardımcısı olarak burada bulunmuş olması bu saldırılara karşı insanlık olarak duruşumuzu göstermemiz anlamında son derece kıymetliydi" dedi.