Almanya’da tartışmalar büyüyor: Aşı zorunluluğu geliyor mu?

Alman hükümeti salgının ortaya çıkması ve Kovid-19'a karşı aşının bulunmasının ardından ülkede aşı zorunluluğu getirilmeyeceği yönünde söz vermesine rağmen bu dönemde artan vaka sayıları ve hastanelerin kapasitenin sınırına gelmesi, aşı zorunluluğunu gündeme taşıdı. Başbakan Angela Merkel'in eyalet başbakanlarıyla geçen hafta yaptığı toplantıda, eyalet başbakanları, riskli gruplarla temasta olan sağlık personeline aşı zorunluluğu getirilmesi için bir yasa tasarısı hazırlamasını istedi.

"TEMASLARI AZALTMAMIZ LAZIM"

Mevcut durumdan endişe duyanlar, bunun yetmeyeceğini ve genel aşı zorunluluğu getirilmesini savunuyor, Buna karşılık bir grup ise, aşı zorunluluğunun mevcut durumda etkili olmayacağını ve anayasa ile uyumlu olmayacağını ileri sürüyor.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada, aşı zorunluluğunun etkisinin hemen görülemeyeceğine işaret etti. Spahn, aşı zorunluluğunun şu andaki sorunu çözmeyeceğini belirterek, "Aşı zorunluğu getirilmesiyle salgındaki bu dalgayı kıramayız. Bunun etkisi çok geç gelir. Şimdi temasları azaltmamız lazım." dedi.