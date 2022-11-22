Almanya’da Türkleri katleden terör örgütü davasında yeni gelişme

Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldüren Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütüne yardım ettiği gerekçesiyle 10 yıl hapis cezasına çarptırılan ancak cezasının üçte ikisini çektiği için serbest bırakılan Ralf Wohlleben'ın, kalanını çekmek için hapse dönmesine hükmedildi.

Karsruhe'deki Federal Adalet Divanı (BGH), terör örgütüne silah temin ederek 9 cinayete yardım ve yataklık etmek suçundan 2018'de 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Wohlleben'ın, cezasının üçte ikisini yattığı için yararlandığı denetimli serbestlik kapsamından çıkarılması gerektiğine karar verdi.

Almanya'da aşırı sağ görüşlü Ulusal Demokratik Partisi'nin (NPD) eski yetkililerinden olan Wohlleben, hapiste yattığı süre göz önünde bulundurularak 2018'deki karardan kısa bir süre sonra serbest bırakılmıştı.