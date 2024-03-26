Almanya’da yangın faciası: 4 Türk öldü

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Solingen kentindeki eski bir binada çıkan yangında 4 kişilik Bulgaristan Türkü aile yok oldu. 9'u ağır 21 kişi ise yaralandı. Tamamen ahşap olan 100 yıllık binada biri bebek 4 kişilik Türk ailenin yaşamını yitirmesi, kentte 'Acaba bina kundaklandı mı?' endişesine neden oldu. Yangının neden çıktığı konusunda itfaiyeden bir açıklama yapılmadı. 6 saatlik müdahalenin ardından söndürülen yangın nedeniyle kentte yas ilan edildi. Ailenin, kısa süre önce Bulgaristan'ın Filibe kentinden geldiği öğrenildi. Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst, çok üzgün olduğunu ifade eden bir mesaj yayınladı.