Almanya’daki tren kazasında ölenlerin sayısı 5’e yükseldi

Almanya Dijitalleşme ve Ulaştırma Bakanı Volker Wissing ve Alman Demiryolları Deutsche Bahn Yönetim Kurulu Başkanı Richard Lutz olay yerinde incelemelerde bulundu.

Oberbayern Güney Bölgesi Emniyet Müdürü Manfred Hauser, yaptığı açıklamada, tren enkazından bir kişinin daha çıkarıldığını belirterek, kazada ölenlerin sayısının 5'e yükseldiğini söyledi.

Kazada 44 kişinin yaralandığı, bazılarının durumunun ise ağır olduğu bilgisini paylaşan Hauser, ağır yaralıların hastanede tedavi altında olduklarını belirtti.

Hauser, hayatını kaybeden 4 kişinin kadın olduğunu, bugün enkazdan çıkarılan 5'inci kişinin kimliğiyle ilgili henüz açıklama yapamayacağını kaydetti.

Bakan Wissing de kazanın dramatik boyutundan derin şekilde etkilendiğini ifade ederek, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Wissing, kazanın kapsamlı şekilde aydınlatılacağını dile getirdi.

Deutsche Bahn Yönetim Kurulu Başkanı Lutz da kurumunun olayı aydınlatmak için çalışan tüm birimlere destek verdiğine değinerek, kazanın sebebinin tam ve hızlı aydınlatılmasını istediklerini söyledi.

Polis yetkilileri tren vagonları devrildiği ve hasarlı olduğu için kurtarma çalışmalarının zor ilerlediğini belirtti.

Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, kazada 7 kişinin kaybolduğunu, bunların yaralılar arasında bulunabileceğini veya olay yerinden ayrılmış olabileceklerini ifade etmişti.

Herrmann, raydan çıkan tren vagonlarının henüz kaldırılamadığına da dikkati çekerek, vagonların altında cesetlerin olabileceğini söylemişti.

Garmisch-Partenkirchen beldesinde Münih'e giden iki katlı tren raydan çıkmıştı. Yaklaşık 140 yolcunun arasında çok sayıda öğrencinin bulunduğu belirtilmişti.