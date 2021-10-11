Almanya’dan flaş cami kararı! Cuma ezanları…

Almanya'nın en büyük şehirlerinden Köln'de, uzun görüşmelerin ardından varılan karar, Müslüman cemaat tarafından sevinçle karşılandı.
Ülke basınına yansıyan haberlere göre, Köln merkez komitesi ile Müslümanları temsil eden dernekler arasında yapılan görüşmeler sonucunda şehirdeki camilerin Cuma ezanlarını hoparlörlerden yayınlamasına izin verileceği belirtildi.
35 CAMİDE BİRDEN EZAN SESİ YÜKSELECEK
Köln Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, şehirde yer alan 35 caminin tamamına Cuma günleri öğle saatlerinde beş dakikayı aşmayacak şekilde ezan yayını yapma izni verileceği ifadeleri kullanıldı.
Açıklanan kararla birlikte, Almanya'nın en büyük camisi olan Köln Camisi'ne de cuma öğleden sonraları hoparlörlerden ezan yayını yapılması serbest oldu.
Köln Belediye Başkanı Henriette Reker, Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklamada "Köln özgürlük ve çeşitlilik şehridir. Ana istasyona gelenleri katedral karşılıyor ve kilise çanları eşlik ediyor. Köln sakinleri arasında pek çok Müslüman da var. Müezzinlerin çağrısına izin vermek benim için bir saygı göstergesidir." ifadelerini kullandı.
Belediyeden yapılan açıklamada, Cuma ezanlarını hoparlörden yayınlamak isteyen camilerin ses sınırlamalarına uyması ve komşularını önceden bilgilendirmesi gerektiği detayları yer aldı.
İznin, iki yıl sürecek pilot bir proje kapsamında verildiği belirtilirken, uygulamanın iki yılın ardından devam edip etmeyeceği, bu süre zarfında kurallara uygun hareket edilip edilmediğine bakılarak değerlendirilecek.