Almanya’dan flaş cami kararı! Cuma ezanları…

Açıklanan kararla birlikte, Almanya'nın en büyük camisi olan Köln Camisi'ne de cuma öğleden sonraları hoparlörlerden ezan yayını yapılması serbest oldu.

Köln Belediye Başkanı Henriette Reker, Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklamada "Köln özgürlük ve çeşitlilik şehridir. Ana istasyona gelenleri katedral karşılıyor ve kilise çanları eşlik ediyor. Köln sakinleri arasında pek çok Müslüman da var. Müezzinlerin çağrısına izin vermek benim için bir saygı göstergesidir." ifadelerini kullandı.