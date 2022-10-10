Almanya’dan Kuzey Akım boru hatlarındaki patlamalarla ilgili soruşturma

Federal Başsavcılıktan ülke basınına yapılan açıklamada, iki doğal gaz boru hattına en az iki patlamayla kasten hasar verildiğine dair yeterli somut emarenin bulunduğu belirtildi.

Olayın özel öneminden dolayı Federal Başsavcılığın soruşturmayı üstlendiği ifade edilen açıklamada, enerji arzına yönelik ciddi bir saldırı olduğu ve bunun Almanya'nın iç ve dış güvenliğini etkileyebileceği kaydedildi.

Açıklamada, soruşturmayla ilgili hızlı bir sonuç alınmasının da beklenmediği bilgisi paylaşıldı.

Kuzey Akım 1'in iki hattı ve Kuzey Akım 2'deki A hattında 26 Eylül'de yaşanan patlamalar nedeniyle basınç düşmüş, doğal gaz sızıntıları yaşanmıştı.

Rusya ve çok sayıda Batılı ülke, yaşananları sabotaj olarak nitelendirmişti.