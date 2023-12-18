Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Almanya'dan Kuzey Kore'ye "balistük füze" kınaması
Giriş Tarihi: 18.12.2023 21:32

Almanya'dan Kuzey Kore'ye "balistük füze" kınaması

Almanya Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği balistik füze denemelerini sert şekilde kınadı.

AA
Almanya’dan Kuzey Kore’ye balistük füze kınaması

Alman Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kuzey Kore'nin bugün ve dünkü gayrimeşru füze denemelerini sert bir şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, füze denemeleriyle Kuzey Kore'nin bir kez daha Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarını açıkça ihlal ettiği, bölgedeki gerilimi sorumsuzca artırarak bölgesel ve uluslararası barışı tehdit ettiği vurgulandı.

Kuzey Kore'den Birleşmiş Milletler kararlarını tam olarak uygulaması istenen açıklamada, Pyongyang yönetimine ABD ve Güney Kore'nin görüşme tekliflerini kabul etmesi ve nükleer ve füze programlarını tasfiye etmek üzere ciddi müzakerelere girme çağrısında bulunuldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Almanya'dan Kuzey Kore'ye "balistük füze" kınaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA