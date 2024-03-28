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Haberler Dünya Haberleri Almanya’nın Solingen kentindeki yangın Ankara’nın gündeminde: Türk diplomasisi ırkçılığa direniyor!
Giriş Tarihi: 28.3.2024 15:27 Son Güncelleme: 28.3.2024 15:39

Almanya’nın Solingen kentindeki yangın Ankara’nın gündeminde: Türk diplomasisi ırkçılığa direniyor!

Almanya’nın Solingen kentinde Türklerin yaşadığı binanın kundaklama sonucu yakılması büyük yankı uyandırdı. Irkçıların 1993’te 5 Türk’ü yakarak öldürdüğü kentte, bu kez de 4 Türk yangın kurbanı oldu. Türk makamlar olaya ilişkin harekete geçerken Avrupa’da artan ırkçılığa karşı yoğun bir diplomasi trafiği yürütülüyor.

BETÜL USTA BETÜL USTA
Almanya’nın Solingen kentindeki yangın Ankara’nın gündeminde: Türk diplomasisi ırkçılığa direniyor!

Türkiye, Solingen faciasından 31 yıl sonra 4 Bulgaristan vatandaşı Türkün ölümüyle sonuçlanan "ikinci Solingen hadisesi" sonrası diplomasinin tüm kanallarını kullanarak olayın aydınlatılması için çabalıyor. Avrupa'da yabancı düşmanlığı ile İslam karşıtlığının arttığı bir dönemde yaşanan hadisenin arkasında yatan nedenlerin bir an önce aydınlatılması ve olası şüphelilerin adalet karşısına çıkarılması için çalışmalar sürüyor. Diplomatik kaynaklardan bu kapsamda kundaklama ihtimaline dönük soruşturma yapılacağı öğrenildi. Konuya ilişkin Alman makamlarıyla temaslar sürerken Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen bugün Solingen'de olacak.

Öte yandan Hannover'de Almanya'da terör örgütü PKK yandaşlarının Türkiye'nin Başkonsolosluğuna saldırısıyla ilgili olarak yerel makamlar ve Berlin Büyükelçisi Şen de bugün Başkonsolosluğu ziyaret edecek.

KUNDAKLAMA SORUŞTURMASI

Solingen'deki olay sonucu Bulgaristan vatandaşı dört Türk hayatını kaybederken aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu kişiler yaralandı. Elim olayın ilk anından itibaren Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul ve diğer yetkililer devreye girdi.Alman makamları yaptıkları açıklamada, olayda kundaklama ihtimalinin bulunduğunu açıkladı. Edinilen bilgiye göre bu ihtimale dönük soruşturma yapılacak.

BİR AN ÖNCE AYDINLATILMALI

Diplomatik kaynaklar, Solingen faciasından 31 yıl sonra ve Avrupa'da yabancı düşmanlığı ile İslam karşıtlığının arttığı bir dönemde yaşanan sözkonusu hadisenin arkasında yatan nedenlerin bir an önce aydınlatılmasını ve olası şüphelilerin adalet karşısına çıkarılmasını beklendiğini ifade ediyor.Alman makamlarıyla yakın temas sürerken Berlin Büyükelçisi Şen de bugün Solingen'e geçecek.

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Almanya’nın Solingen kentindeki yangın Ankara’nın gündeminde: Türk diplomasisi ırkçılığa direniyor!
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