Almanya’nın Solingen kentindeki yangın Ankara’nın gündeminde: Türk diplomasisi ırkçılığa direniyor!

KUNDAKLAMA SORUŞTURMASI

Solingen'deki olay sonucu Bulgaristan vatandaşı dört Türk hayatını kaybederken aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu kişiler yaralandı. Elim olayın ilk anından itibaren Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul ve diğer yetkililer devreye girdi.Alman makamları yaptıkları açıklamada, olayda kundaklama ihtimalinin bulunduğunu açıkladı. Edinilen bilgiye göre bu ihtimale dönük soruşturma yapılacak.

BİR AN ÖNCE AYDINLATILMALI

Diplomatik kaynaklar, Solingen faciasından 31 yıl sonra ve Avrupa'da yabancı düşmanlığı ile İslam karşıtlığının arttığı bir dönemde yaşanan sözkonusu hadisenin arkasında yatan nedenlerin bir an önce aydınlatılmasını ve olası şüphelilerin adalet karşısına çıkarılmasını beklendiğini ifade ediyor.Alman makamlarıyla yakın temas sürerken Berlin Büyükelçisi Şen de bugün Solingen'e geçecek.