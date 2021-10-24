Almanya’ya ‘tarihi uyarı’

RUSYA Savunma Bakanı Sergey Şoygu
, Almanya
Savunma Bakanı Annegret Kramp
- Karrenbauer'in NATO'ya yaptığı, "Rusya'ya karşı silah kullanma" teklifine sert tepki gösterdi. NATO'nun ülkesinin sınırlarına doğru sürekli güç çektiğini belirten Şoygu, "Geçmişte benzer adımların Almanya ve Avrupa
için nasıl sonuçlandığını Almanya Savunma Bakanı
iyi bilmelidir. Avrupa'da güvenlik, ancak Rusya'nın çıkarlarına halel getirmeden ortak bir şekilde sağlanabilir. Fakat bu konuda NATO eşit diyalog kurmaya hazır değil" dedi.