Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Almanya’ya ‘tarihi uyarı’
Giriş Tarihi: 25.10.2021

Almanya’ya ‘tarihi uyarı’

Almanya’ya ‘tarihi uyarı’
RUSYA Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp- Karrenbauer'in NATO'ya yaptığı, "Rusya'ya karşı silah kullanma" teklifine sert tepki gösterdi. NATO'nun ülkesinin sınırlarına doğru sürekli güç çektiğini belirten Şoygu, "Geçmişte benzer adımların Almanya ve Avrupa için nasıl sonuçlandığını Almanya Savunma Bakanı iyi bilmelidir. Avrupa'da güvenlik, ancak Rusya'nın çıkarlarına halel getirmeden ortak bir şekilde sağlanabilir. Fakat bu konuda NATO eşit diyalog kurmaya hazır değil" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Almanya’ya ‘tarihi uyarı’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA