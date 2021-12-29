Amazon’un sesli asistanından skandal! Küçük çocuğun hayatını tehlikeye attı

ANNENİN DİKKATİ KURTARDI

Livdahl, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, o anları şöyle anlattı: "Daha önce YouTube'da bir beden eğitimi öğretmeninden, ayağınızdaki bir ayakkabıyla uzanmak ve yuvarlanmak gibi bazı fiziksel meydan okumalar izleyip, bunları yapmıştık. Dışarıda hava kötüydü. Kızım aynı oyunu oynayarak bir tane daha yapmak istedi. O sırada Alexa, internette bulduğu bir meydan okumaya önerdi ve 'Bir telefon şarj cihazını prizin yarısına kadar takın, ardından açıktaki uçlara bozuk para ile dokunun' komutu verdi."

Duruma, "Hayır, Alexa, hayır!" diye bağırarak müdahale ettiğini belirten Livdahl, kızının "böyle bir şey yapmayacak kadar akıllı" olduğunu da söyledi.

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından Amazon'dan bir açıklama geldi. Yetkililer, asistanın gelecekte böyle bir aktivite önermesini önleyecek şekilde Alexa'yı güncellediklerini söyledi.