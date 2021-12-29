Amazon’un sesli asistanından skandal! Küçük çocuğun hayatını tehlikeye attı

Amazon'un sesli asistanı Alexa, skandal bir hatasıyla dünya gündemine oturdu. Yapay zekaya sahip sesli asistan Alexa, ev içi kullanımı sırasında 10 yaşında bir çocuğun hayatını attı.
Küçük kızın "meydan okuma oyununu" aktifleştirmesinin ardından Alexa, kullanıcıya 'meydan okuma oyunu' komut vermeye başladı.
"PRİZE BOZUK PARA SOK" KOMUTU
Bir süre boyunca Alexa'nın verdiği komutları yerine getiren küçük kız, Alexa'nın yeni komutuyla büyük tehlikeye girdi.
Akıllı hoparlörün, "Telefon şarjının yarısını prize sok, sonra tam girmeyen kısma bozu para ile dokun" komutu vermesiyle harekete geçen çocuğu, annesinin dikkati kurtardı.
Anne Kristin Livdahl, kulak misafiri olduğu komutun ardından bağırarak tehlikeyi önlemiş oldu.
ANNENİN DİKKATİ KURTARDI
Livdahl, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, o anları şöyle anlattı: "Daha önce YouTube'da bir beden eğitimi öğretmeninden, ayağınızdaki bir ayakkabıyla uzanmak ve yuvarlanmak gibi bazı fiziksel meydan okumalar izleyip, bunları yapmıştık. Dışarıda hava kötüydü. Kızım aynı oyunu oynayarak bir tane daha yapmak istedi. O sırada Alexa, internette bulduğu bir meydan okumaya önerdi ve 'Bir telefon şarj cihazını prizin yarısına kadar takın, ardından açıktaki uçlara bozuk para ile dokunun' komutu verdi."
Duruma, "Hayır, Alexa, hayır!" diye bağırarak müdahale ettiğini belirten Livdahl, kızının "böyle bir şey yapmayacak kadar akıllı" olduğunu da söyledi.
Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından Amazon'dan bir açıklama geldi. Yetkililer, asistanın gelecekte böyle bir aktivite önermesini önleyecek şekilde Alexa'yı güncellediklerini söyledi.