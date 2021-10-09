Amerika’nın kirli niyetini biliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia
ile Ankara
'da gerçekleştirdiği ikili görüşmenin ardından konuştu. ABD'nin Suriye kararnamesini uzatmasına ve Türkiye'ye yönelik ifadelerine değinen Çavuşoğlu, "Öncelikle bu mektup, kopyala yapıştır bir mektup olmuş. Bu cümleleri ve bu paragrafları Amerikan yönetimi daha önce de kullandı. Aslında Amerikan yönetimi, Kongreye mektup yollarken ya da Amerikan halkına bilgi verirken doğruyu söylemiyor" dedi. Bunun sebebi olarak, ABD'nin PKK'yı terör örgütü kabul ederken YPG'yle işbirliği yapması olduğunu belirten Çavuşoğlu, ABD'nin bu örgüte çok ciddi destek verdiğinin altını çizdi.
Çavuşoğlu, "ABD'nin burada bulunma amacının da DEAŞ'la mücadele olmadığını biz çok iyi biliyoruz. Göğüs göğüse DEAŞ'la mücadele eden tek ordu, NATO içinde ve dünyada bizim ordumuzdur" diye konuştu. Çavuşoğlu, DEAŞ'ın Afganistan
'da güçlenmemesi için Taliban
'la angajmana girmenin görüşüldüğünü de hatırlatarak "Peki bu teröristleri, Suriye'den oraya kim götürdü? 'YPG, mücadele etti' diyorlar ya, bunları önce bazı şehirlerden otobüslerle taşıdılar sonra uçaklarla aldılar, götürdüler Afganistan'a bıraktılar" diye konuştu.
'YANLIŞTAN VAZGEÇSİN'
ABD'nin plansız politikalarının etkisinin Afganistan'da ve Irak
'ta görüldüğüne işaret eden Çavuşoğlu, "Suriye'nin o bölgesinde de etkisini görüyoruz. Ayrılıkçı, Suriye'yi bölmeye çalışan bir terör örgütüne Amerika destek veriyor. Türkiye'yi suçlamak yerine ABD, bu yanlış politikalarından vazgeçsin" dedi.
'İLİŞKİLERİMİZ ÇOK DERİN'
Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia, iki ülke arasındaki ilişkilerin çok derin olduğunu söyledi. İki ülke ticari etkileşiminin büyümesi gerektiğini belirten Plasencia, "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın liderliğinde Türkiye, bölgesinde lider bir ülke, uluslararası da bir lider aynı zamanda. Türkiye'nin önemli bir müttefiki olmak istiyoruz" dedi.