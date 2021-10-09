Giriş Tarihi: 10.10.2021

Amerika’nın kirli niyetini biliyoruz ANKARA

ABD’nin Suriye kararnamesini uzatmasına ve Türkiye’ye yönelik ifadelerine yanıt veren Çavuşoğlu, “Terör örgütü PKK/ YPG’ye destek veren ABD’nin amacının DEAŞ ile mücadele olmadığını biliyoruz. DEAŞ ile mücadele eden tek ordu bizim ordumuz” dedi