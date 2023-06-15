Anadolu Ankası Tatbikatı nefes kesti

Türkıye'ninev sahipliğinde 4 ülkenin katıldığı 'Uluslararası Anadolu Ankası-2023 Tatbikatı' başarıyla gerçekleştirildi. Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleşen Uluslararası Anadolu Ankası-2023 Tatbikatı'na, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan çeşitli tipte uçaklar, helikopterler ve arama kurtarma konusunda eğitim almış personel ile KKTC, Azerbaycan ve Katar silahlı kuvvetlerine ait unsurlar katıldı. Birçok ülke de gözlemci statüsünde tatbikatta yer aldı. 5 Haziran'da başlayıp bugün sona erecek olan tatbikatın kapıları ulusal ve uluslararası basın mensuplarına açıldı. Tatbikatın ilk bölümünde tatbikata katılan hava araçları basın mensuplarına tanıtıldı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan da tatbikatı yerinde takip etti.Tatbikatın ikinci bölümünde jet uçakları, Havadan İhbar Kontrol Uçağı (HİK), ulaştırma uçakları, İnsansız Hava Aracı (İHA) ve ATAK helikopterleri yer aldı. Katar Hava Kuvvetleri'ne ait AH-64, yani bilinen adıyla 'APAÇİ' helikopteri de ilk kez bu tatbikatta boy gösterdi.