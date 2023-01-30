Ankara’dan BM’ye “KKTC’yi tanıyın” çağrısı

BMGüvenlik Konseyi (BMGK), Kıbrıs'ta görev yapan BM Barış Gücü'nün görev süresini 1 yıl uzattı. BMGK'nın kararına Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözümün yolunu açacak ortak zemin sahadaki gerçekleri temel almalıdır. BMGK'yı ve uluslararası toplumu, Kıbrıs Türk halkının müktesep hakları olan, egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tescil etmeye, KKTC'yi tanımaya çağırıyoruz" denildi. KKTC'den yapılan açıklamada da şu ifadeler kullanıldı: "Kıbrıs Türk halkı, geleceğini, müktesep hakları hilafına dikte edilen zorlama zeminlere ve çözüm modellerine teslim etmeyecektir. Kapalı Maraş'a ilişkin ifadeler, uluslararası toplumun değişime yönelik sığ siyasetinin bir tezahürüdür."