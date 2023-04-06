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Giriş Tarihi: 6.4.2023 11:15 Son Güncelleme: 6.4.2023 11:31

Apar topar hastaneye kaldırılmıştı: Berlusconi’nin korkutan hastalığı ortaya çıktı!

Eski İtalya Başbakanı ve halihazırda iktidar ortağı Forza Italia (FI) Partisi'nin lideri Silvio Berlusconi, dün apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Yoğum bakım ünitesinde tutulan Berlusconi’nin hastalığı belli oldu. Dört dönem İtalya başbakanlığı yapan ismin kan kanseri olduğu öğrenildi.

AA
Apar topar hastaneye kaldırılmıştı: Berlusconi’nin korkutan hastalığı ortaya çıktı!

Eski İtalya Başbakanı, 86 yaşındaki Silvio Berlusconi, bir hafta aradan sonra dün yine hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, 86 yaşındaki lider, kardiyovasküler sorunlar sebebiyle dün sabah saatlerinde Milano'daki San Raffaele Hastanesinde kalp-damar cerrahinin yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı. Berlusconi'nin geceyi hastanede geçireceği, gelecek birkaç gün daha hastanede kalmasının beklendiği belirtilmişti.

Rahatsızlığı sebebiyle Berlusconi'nin aile üyeleri, partisinden yetkililer, San Raffaele Hastanesi'ne toplanmıştı. Kardeşi Paolo Berlusconi, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Durumu stabil, kaya gibi. Bizimki iyi. Bu sefer de başaracak." ifadelerini kullanmıştı.

KAN KANSERİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Başbakan Giorgia Meloni de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milano'daki San Raffaele hastanesine kaldırılan Silvio Berlusconi'ye acil şifalar, içten ve sevgi dolu iyi dileklerimi gönderiyorum. Haydi Silvio." diyerek destekte bulunmuştu.

Dün yeniden apar topar hastaneye kaldırılan Berlusconi'nin sağlık durumu ile ilgili yeni bir açıklama geldi. İtalya'nın çok okunan gazetelerinden Corriere della Sera'ya konuşan kaynaklar, Berlusconi'nin kan kanseri (lösemi) olduğunu duyurdu.

HASTALIĞI MERAK KONUSUYDU

Berlusconi'nin 27 Mart'ta kontrol maksatlı San Raffaele Hastanesine kaldırılmış, üç gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edilmişti.

Deneyimli politikacı, daha önce Ocak 2022'de San Raffaele Hastanesine yatmış ve kontroller için 8 gün burada kalmıştı.

İtalya'da 1994 ile 2011 yılları arasında toplamda en uzun süre başbakanlık yapan isim olan Berlusconi, Eylül 2020'de Kovid-19'a yakalanmış, iki haftalık sıkıntılı bir tedavi sürecinin ardından iyileşebilmişti. Berlusconi, hastane çıkışında "Bu sefer de atlatmayı başardım." demişti.

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Apar topar hastaneye kaldırılmıştı: Berlusconi’nin korkutan hastalığı ortaya çıktı!
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