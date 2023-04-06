Apar topar hastaneye kaldırılmıştı: Berlusconi’nin korkutan hastalığı ortaya çıktı!

Eski İtalya Başbakanı, 86 yaşındaki Silvio Berlusconi, bir hafta aradan sonra dün yine hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı.
İtalyan basınında çıkan haberlere göre, 86 yaşındaki lider, kardiyovasküler sorunlar sebebiyle dün sabah saatlerinde Milano'daki San Raffaele Hastanesinde kalp-damar cerrahinin yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı. Berlusconi'nin geceyi hastanede geçireceği, gelecek birkaç gün daha hastanede kalmasının beklendiği belirtilmişti.
Rahatsızlığı sebebiyle Berlusconi'nin aile üyeleri, partisinden yetkililer, San Raffaele Hastanesi'ne toplanmıştı. Kardeşi Paolo Berlusconi, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Durumu stabil, kaya gibi. Bizimki iyi. Bu sefer de başaracak." ifadelerini kullanmıştı.
Dün yeniden apar topar hastaneye kaldırılan Berlusconi'nin sağlık durumu ile ilgili yeni bir açıklama geldi. İtalya'nın çok okunan gazetelerinden Corriere della Sera'ya konuşan kaynaklar, Berlusconi'nin kan kanseri (lösemi) olduğunu duyurdu.
HASTALIĞI MERAK KONUSUYDU
Berlusconi'nin 27 Mart'ta kontrol maksatlı San Raffaele Hastanesine kaldırılmış, üç gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edilmişti.
Deneyimli politikacı, daha önce Ocak 2022'de San Raffaele Hastanesine yatmış ve kontroller için 8 gün burada kalmıştı.