Arakanlı mültecilerin dramı bitmiyor! Adada ölüme terk edildiler

Tayland'ın güneyindeki Satun kentine bağlı bir adaya 59 Arakanlı mülteci terk edildi.

Bangkok Post'un haberine göre, polis yetkilileri, ülkenin Malezya sınırında yer alan, turistik ancak kalabalık olmayan Dong adasına terkedilen mültecilerin kurtarıldığını açıkladı. İnsan kaçakçıları tarafından bir tekneyle adaya terk edildiği tahmin edilen 59 Arakanlı mültecinin 23'ünün kadın, 5'inin ise çocuk olduğu belirtildi.

BANGLADEŞ'E GERİ GÖNDERİLECEKLER

Tayland hükümetinin, gıda ve sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere, mültecilere insani yardım sağlayacağı bildirildi. Satun Valisi Ekkarath Leesen, ilk araştırmaların, mültecilerin botla Bangladeş'ten Malezya'ya gitmek istediği yönünde olduğunu kaydetti.

Leesen, Arakanlı mültecilerin eninde sonunda Bangladeş'e geri gönderileceğini de sözlerine ekledi.