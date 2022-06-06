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Giriş Tarihi: 6.6.2022 15:57

Arakanlı mültecilerin dramı bitmiyor! Adada ölüme terk edildiler

AA
Arakanlı mültecilerin dramı bitmiyor! Adada ölüme terk edildiler

Myanmar'ın Arakan eyaletinde uğradıkları zulüm nedeniyle Bangladeş'e sığınan Arakanlı mültecilerin zulmü bitmiyor. Son olarak Tayland’a bağlı olan ıssız bir adaya terk edilen 59 Arakanlı mültecinin, kurtarılmalarının ardından Bangladeş’e gönderilecekleri bildirildi.

Tayland'ın güneyindeki Satun kentine bağlı bir adaya 59 Arakanlı mülteci terk edildi.

Bangkok Post'un haberine göre, polis yetkilileri, ülkenin Malezya sınırında yer alan, turistik ancak kalabalık olmayan Dong adasına terkedilen mültecilerin kurtarıldığını açıkladı. İnsan kaçakçıları tarafından bir tekneyle adaya terk edildiği tahmin edilen 59 Arakanlı mültecinin 23'ünün kadın, 5'inin ise çocuk olduğu belirtildi.

BANGLADEŞ'E GERİ GÖNDERİLECEKLER

Tayland hükümetinin, gıda ve sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere, mültecilere insani yardım sağlayacağı bildirildi. Satun Valisi Ekkarath Leesen, ilk araştırmaların, mültecilerin botla Bangladeş'ten Malezya'ya gitmek istediği yönünde olduğunu kaydetti.

Leesen, Arakanlı mültecilerin eninde sonunda Bangladeş'e geri gönderileceğini de sözlerine ekledi.

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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Arakanlı mültecilerin dramı bitmiyor! Adada ölüme terk edildiler
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