Arakanlı Müslümanların liderlerinden BM’ye çağrı!

Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanlar (Rohingya), ülkelerine dönmek için uygun bir zemin oluşturulması için çağrı yaptı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri (UNHCR) Michelle Bachelet, Bangladeş ziyareti kapsamında, Cox's Bazar kentinde, etnik soykırım nedeniyle ülkesinden kaçmak zorunda olan Arakanlı Müslümanların liderleriyle görüştü.

Bachelet, Arakanlıları ülkelerine barışçıl bir geri dönüş sağlanana kadar Bangladeş kamplarında sabır ve barış içerisinde kalmaya çağırdı.

"BM'DEN YARDIM İSTEDİK"

Topluluğun dini lideri Melana Azim Ullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yurdumuza güvenli bir şekilde dönebilmemiz için Myanmar'da barışçıl bir ortam oluşturulmasını, dünyanın en güçlü kuruluşu olan BM'den istedik." dedi.

Gençlik lideri Khin Maung, soykırımdan kaçan Arakanlıların Myanmar'a dönmesi için uygun bir ortam sağlanmasında BM'nin yavaş adım atmasından memnun olmadıklarını dile getirdi. Cox Bazar'daki kampta, 10 Ağustos'ta 2 Arakanlı Müslüman liderin öldürülmesine değinen Maung, mülteci kamplarındaki güvenlik önlemlerinin iyileştirilmesi için uygun adımların atılmasını istedi.

Maung, "BM'nin rolünün yalnızca bilgi almak, açıklamalarda bulunmak ve güvence sağlamak üzerine yoğunlaştığını görüyoruz. Bu kadar güçlü bir platformun uygun ortamı sağlamak için bu kadar uzun süreye ihtiyacı olduğuna inanmıyorum." dedi.