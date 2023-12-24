Arap Birliği’nden BMGK’nın Gazze kararına tepki: İsrail’i durdurmak için yeterli değil

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt, BMGK'de Gazze'de genişletilmiş insani yardımların kesintisiz ve güvenli erişimi için "acil adım atılması" talep edilen karar tasarısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

BMGK'nin kararının geç alındığını ve asıl hedeften (Gazze'de ateşkesin sağlanması) uzak olduğunu aktaran Genel Sekreter, "Bu karar, Gazze Şeridi'nde yalnızca açlığı engelleme, sivilleri, özellikle kadın ve çocukları bu felaketten kurtarma çabasıdır. Ancak ateşkesi içermediği için İsrail'in saldırganlığını durdurmak için yeterli değil." ifadelerini kullandı.

Yapılması gerekenin yalnızca insani yardım ulaştırmak değil, sivilleri İsrail bombardımanlarından korumak ve sürdürülebilir ateşkes sağlamak olduğunun altını çizen Ebu Gayt, sonrasında yaşam için gerekli zaruri ihtiyaçlardan yoksun yüz binlerce kişiyi kapsayan büyük bir yardım operasyonunun derhal başlatılması gerektiğini vurguladı.

Gazze'deki sivillerin acılarını hafifletmek için her adımın, doğru yönde atışmış adımlar olduğunu belirten Ebu Gayt, "ancak insani felaketin üstesinden, küçük çaplı adımlarla ya da dünya kamuoyunun öfkesinin dindirecek ağrı kesici mahiyetindeki tedbirlerle gelinemeyeceğini" kaydetti.