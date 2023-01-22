Arap ülkelerinden İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılmasına peş peşe tepki

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan aşırılık yanlılarının; Müslümanların duygularına ve kutsal değerlerine yönelik şiddeti ve nefreti körükleyen bu tür provokatif eylemlerinin kınandığı ifade edildi.

Açıklamada aşırılık ve nefret ideolojisini körükleyen, inançlara ve dinlere hakaret eden tüm eylemlerin suç sayılması için uluslararası çabalara ihtiyaç olduğu vurgulandı.

KATAR

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bu menfur olay, dünyada 2 milyardan fazla Müslümanın duygularına yönelik tehlikeli bir kışkırtma ve provokasyondur." ifadesine yer verildi.

Katar'ın inanç, ırk, dine dayalı her türlü nefret söylemini ve siyasi anlaşmazlıkların kutsal değerlerle ilişkilendirilmesini reddettiği vurgulandı.

MISIR

Mısır Dışişleri Bakanlığının yayımladığı kınama açıklamasında da dinlere hakaret eden, nefret söylemini ve şiddeti körükleyen bu tür eylemleri yaymanın tehlikelerine dikkat çekildi.

Hoşgörü ve barış içerisinde birlikte yaşama değerlerine sahip çıkılması, bu tür aşırılık yanlısı eylemlerle tüm dinlere ve kutsal değerlere yönelik hakaretlerin önlenmesi çağrısında bulunulan açıklamada, bu tür eylemlerin, inanç özgürlüğü, ötekine saygı, insan hakları ve temel özgürlüklere ait değerlerle bağdaşmadığı belirtildi.

FİLİSTİN

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da söz konusu olaya tepki gösterildi.

Bakanlık açıklamasında, Stockholm'daki olay "insan haklarına ve farklı dinlerin mensuplarının barış içerisinde birlikte yaşaması ilkesine yönelik aleni bir saldırı ve dünyadaki milyonlarca Müslümanın duygularını inciten ırkçı bir eylem" olarak değerlendirildi.

LÜBNAN

Lübnan Müftüsü Abdullatif Deryan da Müslümanlara karşı provokasyonu yansıtan bu saygısızca eylem konusunda uyardı.

Deryan, yaptığı açıklamada, İslam dinine ve Kur'an-ı Kerim'e hakaret edenlerden hesap sorulması ve gereken cezanın verilmesi çağrısında bulundu.

CEZAYİR

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cezayir, İsveç Krallığı kamu makamlarının temsilcilerinin gözleri önünde Malmö ve Linköping şehirlerinde Kur'an-ı Kerim nüshalarının İsveçli aşırılık yanlıları tarafından yakılmasını şiddetle kınıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "bu menfur eylemin, Müslümanların duygularını kışkırttığına" vurgu yapılarak, kin ve nefret uyandırdığı kaydedildi.

Bu eylemin, insan haklarına aykırı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu tür çirkin eylemlerin toplumlar arasında hoşgörü değerlerinin yayılması ve birlikte yaşamaya dair olumlu çabaları baltaladığı vurgulandı.

FAS

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsveç güvenlik güçlerinin gözü önünde gerçekleşen bu kabul edilemez eyleme, İsveç makamlarının izin vermesinin şaşkınlık verici olduğu" ifade edildi.

Açıklamada, İsveç makamlarından Kur'an-ı Kerim'e ve Müslümanların kutsal sembollerine zarar verilmemesi için müdahale etmeleri istendi.

YEMEN

Yemen Dışişleri Bakanlığı da söz konusu eyleme tepki gösterdi.

Yemen resmi ajansı SABA'da yayımlanan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Stockholm'de aşırılık yanlısı birinin, Müslümanları açıkça tahrik ederek Kur'an-ı Kerim yakması kınandı.

Öte yandan Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), Filistin'deki İslami Cihad Hareketi, Lübnan'daki Hizbullah da söz konusu olayı kınayan açıklamalarda bulundu.

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, dün, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Ürdün'ün yanı sıra İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Arap Birliği, "Sudan'ın Dostları", Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Hamas ve Yemen'deki Husiler olaya ilişkin kınama açıklamaları yayımlamıştı.