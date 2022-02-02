Arjantin’de halk sokaklara döküldü

Sendikalar, sosyal organizasyonlar, hukukçular ve Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez hükümetine yakın çevreler, düzenledikleri gösteride yeni yargı reformu istedi, Yüksek Mahkeme üyelerinin siyasi davrandığını ve yargının ülkedeki bazı kesimleri bastırmak için kullanıldığını savundu.

Protestonun öncülerinden, 29 Numaralı Sözlü Ceza Mahkemesi yargıcı Juan Maria Ramos Padilla, Adalet Sarayı önünde yaptığı konuşmada, yargının bir adalet hizmeti haline gelmesi ve Arjantin halkının çıkarlarının dışındaki çıkarların korunması için kullanılmaması gerektiğini söyledi.