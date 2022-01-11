Giriş Tarihi: 12.1.2022

Arkasındakiler bulunacak

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, ülkesindeki olayların arkasında kimlerin bulunduğunu tespit etmenin çok önemli olduğunu söyledi. Rus askerleri ise yarın çekilmeye başlayacak