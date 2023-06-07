Aşırı hıza 121 bin Euro trafik cezası

Finlandiya'da yayımlanan Nya Aaland gazetesinin haberine göre Baltık Denizi'nde Finlandiya'ya bağlı özerk bir bölge olan Aaland Adaları'nda ikamet eden işadamı Anders Wiklof, 3 Haziran'da saatte 50 kilometre hızla gidilmesi gereken bir yolda 82 kilometre hızla gidiyordu. Wiklof'u durduran polis 121 bin euro trafik cezası kesti. Ayrıca ehliyetine de 10 gün el konuldu. Finlandiya'da trafik cezaları kişinin gelir durumuna göre kesiliyor.Kesilen ceza miktarı lojistik, helikopter hizmetleri, emlak, ticaret ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren bir holdingin yönetim kurulu başkanı olan Wiklof'un sadece iki haftalık gelirine denk geliyor. Wiklof'un "Gerçekten pişmanım" dediği öğrenildi. Wiklof, 2018'de 63 bin 680 euro para cezasına çarptırılmış ve 2013'te de 95 bin euro ödemek zorunda kalmıştı. İsviçre de Finlandiya gibi aynı ceza hesaplamasını uyguluyor. Yüksek trafik cezası noktasında rekor İsviçre'de bulunuyor. İsviçre'de 2010'da bir sürücüye Bern ile Lozan arasında 30 kilometre hız sınırı olan yolda 200 kilometre hızla gittiği için 1 milyon 110 bin euro para cezası kesilmişti.