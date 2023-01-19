Aşırı yükten batan teknede 145 kayıp

KONGO Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) bir teknenin Lulonga Nehri'nde batması sonucu 145 kişi kayboldu. Kazanın yaşandığı Basankusu kasabasındaki sivil toplum gruplarının başında bulunan Jean-Pierre Wangela, KDC'den komşu Kongo Cumhuriyeti'ne giden teknenin eşya ve hayvan taşıdığını, aşırı yükten ötürü battığını ifade etti. En az 145 kişinin kayıp olduğunu belirten Wangela, bölge halkının başka ulaşım aracı olmadığı için bu tekneleri kullanmak zorunda kaldığını dile getirdi. Teknenin toplam kaç kişi taşıdığı net olarak bilinmezken, şimdiye kadar yaklaşık 55 kişinin kurtarıldığı aktarıldı. AA