Askeri yönetime HAYIR

SUDAN
ordusunun hükümeti feshederek başbakan dahil çok sayıda üst düzey siyasetçiyi gözaltına almasına tepkiler ikinci günde de devam etti. Yönetimin sivillere devredilmesini isteyen göstericiler, başkent Hartum
'un Riyad
, Şecere
, Burri bölgelerinde ve Kızıldeniz
eyaletinin Port Sudan şehrinde sokağa inerek, yolları trafiğe kapattı. Baritkatlar kuran göstericiler, sokakları terk etmeyeceklerini dile getirdi. Protestolarda ölü sayısı 10'a yükseldi, 140'ın üzerinde kişi de yaralandı. Ayrıca, sivil koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'nin grev çağrısı üzerine halkın büyük kısmı dün işe gitmedi.
'CUNTAYA HAYIR'
Hartum'da ve ülkenin diğer bölgelerinde yolları kapatan protestocular, "Geçmişe dönmek bir seçenek değil" ve "Askeri yönetime hayır" sloganları attı. Sudan'da 25 Ekim'de sabah saatlerinde Başbakan Abdullah Hamduk
ve çok sayıda siyasetçi alıkonulmuştu. Başbakan Hamduk'un nerede tutulduğu hâlâ bilinmiyor. Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı General Abdulfettah el-Burhan sivil yönetimi feshetmiş ve olağanüstü hâl ilan etmişti. Darbeci General Burhan, yakında teknokrat hükümeti açıklayacaklarını duyurdu. BM Güvenlik Konseyi
'nin dün Sudan'daki darbeyi görüşmek üzere toplanacağı açıklandı.
THY, SUDAN SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ
TÜRK Hava Yolları (THY), Sudan'ın başkenti Hartum'a düzenleyeceği seferleri, ülkedeki olaylar nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.