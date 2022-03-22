Giriş Tarihi: 23.3.2022

Askerlerinizi çekin NATO’dan vazgeçelim

Ukrayna’nın sahadaki direnişi güçlenirken müzakerelerde de hareketlilik sürüyor. Kiev tarafı Rusya’nın görüşmelerde değişmeye başladığını kaydetti. Ukrayna lideri Zelenski, Putin’e “Askerlerinizi çekin biz de NATO’ya girmekten vazgeçelim” çağrısında bulundu