Askerlerinizi çekin NATO’dan vazgeçelim

Ukrayna ordusu sahada Rusya'nın saldırılarına direnmeyi sürdürüyor. Çatışmalar devam ederken müzakerelerden de yeni açıklamalar geldi. Ukrayna müzakerecisi Mikhaylo
Podolyak, "Ukrayna'nın direnişi Rusya'nın gerçekleri fark etmesini sağladı. Müzakerelerde bir değişim yaşanmaya başladı" dedi. Podolyak, Ukrayna'nın direnişinin Rusya'nın "gerçekleri daha net bir şekilde fark etmesini sağladığını ve bir tür diyalogun geliştiğini" aktardı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski
ise Rusya lideri Vladimir Putin
'e seslendi.
'BOYUN EĞMEYECEĞİZ'
Ateşkes ve Rus askerlerinin çekilmesi karşılığında Kiev'in de NATO üyeliğinden vazgeçebileceğini söyleyen Zelenski, Ukrayna tarafına uluslararası toplum tarafından koşulsuz güvenlik garantleri verilmesi durumunda da Rusya ile Kırım ve Donbass cumhuriyetlerinin tanınması konularını da görüşmeye hazır olduğunu kaydetti. Zelenski ayrıca, "Ukrayna Rus ültimatomlarına boyun eğmeyecek" dedi ve uzlaşılacak konuların referandumla belirleneceğini söyledi. Zelenski dün ayrıca Katolik Kilisesi
lideri Papa Francis ile görüşerek "Vatikan'ın insan ıstırabına son vermedeki arabuluculuk rolü memnuniyetle karşılanacaktır" dedi. Ukrayna'nın Vatikan Büyükelçisi de Zelenski'nin Papa'yı Ukrayna'ya davet ettiğini açıkladı.
GÖRÜŞMELER NE AŞAMADA?
Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlasından dört gün sonra müzakereler başlamıştı. Halihzırda görüşmeler video konferans yoluyla gerçekleşiyor. Diğer taraftan en önemli barış görüşmesi Türkiye
'de gerçekleştirildi. İki ülke dışişleri bakanları ilk kez 10 Mart'ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
'nun arabuluculuğunda Antalya
'da bir araya geldi. Müzakerelerde bir sonraki hedef ise Zelenski ile Putin'i bir araya getirmek olacak. Rusya tarafı müzakerelerde somut adımlar atılmadan Putin'in Zelenski ile bir araya gelmeyeceğini vurguluyor. Bu arada Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'da henüz amaçlarına ulaşamadığını belirtti. Peskov, ülkelerine yönelik "varoluşsal bir tehdit" görmeleri durumunda Putin'in nükleer silahlara başvurabileceğini söyledi.
AB'DEN YENİ BİR ASKERİ BİRLİK ÇIKIŞI
ABD'ye bağımlılığını azaltmak isteyen Avrupa Birliği
(AB), 5 bin kişilik yeni bir askeri acil müdahale gücü oluşturmayı planlıyor. AB Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell
ise "Avrupa ordusu oluşturmak istemiyoruz" dedi. Borrell, "NATO hâlâ Avrupa'nın savunmasında bir köşe taşı" ifadelerini kullandı