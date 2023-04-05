Asrın deprem felaketi Times Meydanı’nda

Fotoğraf sanatçısı Resul Çelik, Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi'nin (TASC) desteğiyle, Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili etkileyen deprem felaketinde çektiği fotoğraf kareleri ile ABD'de fotoğraf sergisi açtı. New York kentinin ünlü Times Meydanı'nda açılan fotoğraf sergisinde Çelik'in deprem bölgesinde çektiği fotoğraf kareleri yer aldı. Sergiyi gezenler Türkiye'deki deprem felaketinin boyutlarını fotoğraf kareleri ile görmüş oldu.

Fotoğraf sanatçısı Resul Çelik, Türkiye'nin 6 Şubat tarihinde asrın deprem felaketini yaşadığını belirterek fotoğraf sergisi ile deprem felaketi üzerinden doğal afetler gerçeğini bir kez daha gözler önüne sermek istediğini söyledi. Çelik, "Fotoğraf karelerinde ülkemizdeki deprem felaketinin boyutları ile birlik, beraberlik ve dayanışma örneklerini tüm dünyaya göstermek istedim. Bu vesile ile deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Fotoğraf sanatçısı Resul Çelik, Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi'nin (TASC) desteğiyle, Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili etkileyen deprem felaketinde çektiği fotoğraf kareleri ile ABD'de fotoğraf sergisi açtı. New York kentinin ünlü Times Meydanı'nda açılan fotoğraf sergisinde Çelik'in deprem bölgesinde çektiği fotoğraf kareleri yer aldı. Sergiyi gezenler Türkiye'deki deprem felaketinin boyutlarını fotoğraf kareleri ile görmüş oldu. Sergide deprem fotoğraflarının yanı sıra Türkiye'nin farklı bölgelerinden doğal güzellikleri yansıtan fotoğraf kareleri de yer aldı.