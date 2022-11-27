Asya’da Türkiye sevgisi yükseliyor

Türkiye'nin son zamanlarda ortaya koyduğu "Yeniden Asya" stratejisi meyvelerini vermeye devam ediyor. Asya'nın birçok farklı noktasında Türkiye'ye yönelik siyasi ve ekonomik yaklaşım artıyor. Asya ülkelerinin liderleri katıldıkları organizasyonlarda Türkiye hakkındaki olumlu düşünceleri dile getirirken yapılan birçok yeni anlaşmalarla da ilişkiler üst seviyelere çıkarılıyor.Türk Devletleri Teşkilatı emin adımlarla yeni politikalarını hayata geçiriyor. Buna ek olarak Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Gürcistan arasında önceki gün "Orta Koridor"u geliştirmek için yol haritası imzalandı.Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin Suriye'deki terör yuvalarına olası harekâtı hakkında "Sinsi planları olanlar bilsinler ki Türk ordusu yalnız değildir" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i seçim zaferi için tebrik etti. İbrahim ise telefon görüşmesini basın toplantısında tüm Malezya'ya dinletti.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Ankara'da bir araya geldi. Şerif açıklamasında "İkinci yuvamızda, Türkiye'deyiz" dedi.Türkiye ile Endonezya arasında savunma sanayii, teknoloji, ormancılık, çevre ve kalkınma alanlarında işbirliğini içeren 5 anlaşma imzalandı.Türk savunma sanayii ürünlerine ilgileri her geçen gün artıyor. Filipinler son olarak iki Atak helikopteri daha aldı.