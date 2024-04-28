Ateşkesin tek engeli

Barbar İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki 1.5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentine yönelik askeri operasyon hazırlıkları sürerken ateşkes görüşmeleri arabulucuların çabalarıyla devam ediyor. Ancak tüm çabalara rağmen 'Gazze Kasabı' İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu anlaşmaya yanaşmıyor. İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan ismi açıklanmayan yetkili, "Netanyahu, kesinlikle anlaşmaya varmak istemiyor, zorluk ve engel çıkartıyor" dedi. Öte yandan Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, İsrail'in, 13 Nisan'da arabulucu Mısır ve Katar'a ilettiği esir değişimi ve ateşkes anlaşmasına dair tutumuna ilişkin resmi yanıtını aldığını duyurdu. Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, detay vermeksizin "Hamas Hareketi, bu öneriyi inceleyecek ve çalışmanın tamamlanmasının ardından yanıtını (arabuluculara) sunacak" ifadelerini kullandı.