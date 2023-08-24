Atık suyu okyanusa boşaltan Japonya’ya ABD desteği: Radyoaktif sudaki balığı yiyecek!

ABD'nin Tokyo Büyükelçisi Rahm Israel Emanuel, bugün radyoaktif atık suyun okyanusa tahliyesine başlanan Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nin yakınlarındaki kenti 31 Ağustos'ta ziyaret edeceğini ve boşaltma kararına desteğini göstermek için orada balık yiyeceğini bildirdi. Kyodo News'a konuşan Emanuel, ay sonu yapacağı ziyaret sırasında balıkçılar, bölge sakinleri ve yetkililerle görüşeceğini ifade etti.

Japonya'nın atık suyu boşaltma kararına desteğini göstermek için Fukuşima'dan balık yiyeceğini kaydeden Emanuel, aynı zamanda deniz ürünlerinin satıldığı pazarı da gezeceğini belirtti. Emanuel, tahliye planının "tamamen şeffaf ve bilimsel verilerle desteklendiğini" vurgulayarak, Japonya'nın "doğru yolu izlediğini" belirtti.

"ÇİN ÖNCE KENDİNE BAKSIN" SUÇLAMASI

Japonya'nın planını eleştiren Çin'i "kendi nükleer atıkları konusunda pervasız olmakla" suçlayan Emanuel, Çin'in kendi nükleer santrallerinden boşalttığı atık sudaki radyoaktif miktarının Fukuşima'ya kıyasla çok daha fazla olduğunu savundu.

Japonya'da 2011'deki depremin ardından meydana gelen tsunamide zarar gören Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılmasına başlandığı bildirildi. Santralin işletmecisi Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketinden (TEPCO) yapılan açıklamada, boşaltma işleminin yerel saatle 13.00'te başladığı duyuruldu.