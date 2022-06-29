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Giriş Tarihi: 29.6.2022

Atina’da ‘Turkaegean’ rahatsızlığı

Atina’da ‘Turkaegean’ rahatsızlığı
Yunanistan, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Komisyonu'nun (EUIPO) Türkiye lehine karar vererek 'Turkaegean' markasının kullanılmasına verdiği onaya itiraz etti. Yunanistan hükümet sözcüsü Giannis Oikonomou, AB'nin Türkiye'nin 'Turkaegean' ismini tescil etmesine imkân tanıyan kararına itiraz edeceklerini söyledi. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'na ait GoTürkiye internet sitesinde Ege kampanyasına ilişkin "Türkiye'nin Ege Bölgesi size güzel manzaralar, göz kamaştırıcı sahil şeritleri, tertemiz plajlar, çam ormanları ve zeytinlikler sunar; doğaseverler, fotoğrafçılar, tarih meraklıları ve adrenalin bağımlıları için mükemmel bir bölgedir" ifadelerine yer veriliyor.
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Atina’da ‘Turkaegean’ rahatsızlığı
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