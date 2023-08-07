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Giriş Tarihi: 7.8.2023

Atom bombasının yok ettiği Hiroşima’dan nükleer uyarı

Atom bombasının yok ettiği Hiroşima’dan nükleer uyarı
Dünya, ABD'nin Japonya'nın Hiroşima kentine düzenlediği insanlığın en acımasız silahlarından atom bombası ile 78 yıl önce tanıştı. Hiroşima'nın bombalanmasının yıldönümünde kentteki Barış Anıtı'nda tören düzenlendi. Belediye Başkanı Matsui Kazumi, dünya liderlerinin şu anda belirli politikacılar tarafından dile getirilen nükleer tehditler konusunda acilen somut adımlar atması gerektiğini vurguladı. Vali Yuzai Hidehiko da Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle nükleer silah kullanılması olasılığına ve Kuzey Kore'nin nükleer programını geliştirdiğine işaret etti.
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Atom bombasının yok ettiği Hiroşima’dan nükleer uyarı
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