Auschwitz’den beter

İşgalci İsrail'in Gazze'de 130 gündür sürdürdüğü saldırılarda can kaybı 28 bin 473'e çıktı. Katil ordusu son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 133 Filistinliyi daha öldürdü. Dünyadan yükselen tüm tepkilere rağmen İsrail gözünü Refah'a dikmiş durumda. Mısır sınırındaki Refah, Gazze Şeridi'nde kısmen ayakta kalan tek yer. Ayrıca 1.4 milyondan fazla Filistinli buraya sığınmış durumda. İşgalci güçler, Refah'taki sivilleri bir kez daha göçe zorluyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana defalarca kez sığındıkları yerlerden edilen Filistinliler bu kez de Mevasi bölgesine sıkıştırılmaya çalışılıyor.Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında yer alan Mevasi bölgesi, kumluklardan oluşan 12 kilometrekarelik bir tarım alanından ibaret.Al Jazeera'daki habere göre Mevasi, İngiltere'deki Heathrow Havalimanı'ndan bile küçük bir bölge.İsrail daha önce 'güvenli' ilan ettiği Mevasi'deki Filistin Kızılayı ile sığınmacılara ait çadırları bombalamıştı.Konut sayısı 100'ü geçmeyen Mevasi'de, altyapı, kanalizasyon, elektrik ve iletişim ağı ile asfalt yol bulunmuyor.Geçmişten bugüne daha çok tarımla uğraşan ailelerin yaşadığı Mevasi'nin nüfusu 9 bin olarak tahmin ediliyor.Mevasi bölgesinin, küçük yüzölçümü ve herhangi bir altyapı bulunmaması nedeniyle bu büyüklükte bir nüfusu barındıramayacağı belirtiliyor. Mısır başta birçok ülke Gazzelilerin Mevasi'yi sürgününe karşı.Polonya topraklarında İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya tarafından 1940'ta kurulan Auschwitz Toplama Kampı'nda, 4.5 yıl içinde büyük kısmı Yahudi olan 1.1 milyon kişinin öldürüldüğü tahmin ediliyor.Uluslararası kuruluşlar 600 bin çocuk dahil olmak üzere Refah'ta yaşayanların gidecek hiçbir yerinin kalmamasından korkuyor.HAN Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'nde elektriklerin kesilmesi nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 10 yaşındaki bir kız çocuğu yaşamını yitirdi. İşgalci İsrail günlerdir 10 bine yakın sivilin de sığındığı Nasır Hastanesi'ni kuşatma altında tutuyor. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden "Nasır Hastanesi yakınında öldürülen çok sayıda kişinin cesetlerine keskin nişancılar yüzünden ulaşılamıyor. Cesetler günlerdir yerlerde yatıyor" açıklaması yayınlandı.7 Ekim'den bu yana İsrail'e tam destek veren ABD, son zamanlarda Tel Aviv yönetimine karşı eleştirel açıklamalar yapıyor. Ancak aynı ABD diğer taraftan da İsrail'e 14.1 milyar dolarlık askeri yardımı onayladı. Senato'da onaylanan paketin Temsilciler Meclisi'nde de onaylanması gerekiyor.İSRAİL'İN saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinli bir baba ekmek bulabilmek için çıktığı evine döndüğünde, tüm ailesinin öldürüldüğünü öğrenince gözyaşlarına boğuldu. Baba Naim Ebu Seher, "Saat 4'te onlar için ekmek almaya gitmiştim. Dönünce evdekilerin şehit olduğunu gördüm. Kadın, erkek, çocuk ve yaşlı hepsi" dedi